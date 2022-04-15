DAKOTA LYNN "CODY" FRALIX, 25, OF TUSCUMBIA, DIED THURSDAY, APRIL 14TH. HE WAS A NATIVE OF LAWRENCEBURG AND OF THE BAPTIST FAITH.
HE IS SURVIVED BY HIS FATHER, GLENNIE FRALIX, SR. OF PULASKI; HIS MOTHER, BETTY ANN SMITH OF LAWRENCEBURG; ONE BROTHER, GLENNIE FRALIX, JR. OF LAWRENCEBURG; ONE SISTER, CHEYENNE GRIFFIN OF ALABAMA; GRANDMOTHER, BETTY HENSON OF LAWRENCEBURG.
THE MEMORIAL SERVICE FOR DAKOTA LYNN FRALIX WILL BE SATURDAY AT 3 AT NEAL FUNERAL HOME. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS SATURDAY FROM 1 TO 3.
To plant a tree in memory of Dakota Fralix as a living tribute, please visit Tribute Store.
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