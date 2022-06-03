DONNY GENE MYRICK , 66, OF GREENHILL, AL PASSED AWAY SUNDAY MAY 29, 2022 AT HOME AFTER A BRIEF ILLNESS. HE WAS A NATIVE OF LAUDERDALE CO,AL.A PLUMBER,AND OF THE CHURCH OF CHRIST FAITH. A CELEBRATION OF LIFE SERVICE WILL BE HELD AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL ON THURSDAY JUNE 2, 2022 AT 6:00 PM. MILES STUTTS WILL BE OFFICIATING.
VISITATION WILL BE FROM 4:00 PM TO 6:00 PM ON THURSDAY JUNE 2, 2022 AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL.
SURVIVORS ARE:
LIFE PARTNER- JANA BEASLEY MYRICK GREENHILL, AL
DAUGHTER- LE SHAYE MYRICK EDGAR (BEN) GREENHILL, AL
3-GRANDCHILDREN- MASON WALLACE
ELLA EDGAR
BENJAMIN EDGAR JR.
SISTER- JANICE FERGUSON (KEN) IRON CITY, TN
BROTHERS- JIMMY MYRICK (MARIE) KILLEN, AL
BOBBY MYRICK SUSAN) KILLEN, AL
PRECEDED IN DEATH BY:
PARENTS- JOHNNY & LILLIE MAE PEDEN MYRICK
DAUGHTER- MARY LENEECE MYRICK
BROTHER JOHN JR. MYRICK
SISTERS- DIANNE THOMPSON
MARY SUE WOODEN
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