LOCAL OBITUARY

DONNY GENE MYRICK , 66,  OF GREENHILL, AL PASSED AWAY SUNDAY MAY 29, 2022 AT HOME AFTER A BRIEF ILLNESS.  HE WAS A NATIVE OF LAUDERDALE CO,AL.A PLUMBER,AND OF THE CHURCH OF CHRIST FAITH. A CELEBRATION OF LIFE SERVICE WILL BE HELD AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL ON THURSDAY JUNE 2, 2022 AT 6:00 PM.  MILES STUTTS WILL BE OFFICIATING.  

VISITATION WILL BE FROM 4:00 PM TO 6:00 PM ON THURSDAY JUNE 2, 2022 AT LORETTO MEMORIAL CHAPEL. 

SURVIVORS ARE: 

LIFE PARTNER-                    JANA BEASLEY MYRICK                            GREENHILL, AL 

DAUGHTER-                         LE SHAYE MYRICK EDGAR (BEN)            GREENHILL, AL 

3-GRANDCHILDREN-            MASON WALLACE 

                                          ELLA EDGAR 

                                          BENJAMIN EDGAR JR. 

SISTER-                              JANICE FERGUSON (KEN)                          IRON CITY, TN 

BROTHERS-                        JIMMY MYRICK (MARIE)                          KILLEN, AL 

                                         BOBBY MYRICK SUSAN)                           KILLEN, AL  

PRECEDED IN DEATH BY: 

PARENTS-          JOHNNY & LILLIE MAE PEDEN MYRICK 

DAUGHTER-       MARY LENEECE MYRICK 

BROTHER           JOHN JR. MYRICK 

SISTERS-            DIANNE THOMPSON 

                        MARY SUE WOODEN 

To plant a tree in memory of Donny Myrick as a living tribute, please visit Tribute Store.

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