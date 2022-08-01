ELLEN JOYCE HAMLETT GODWIN PASSED AWAY ON JULY 31ST, 2022. SHE WAS BORN IN GILES COUNTY, TN ON MAY 28TH, 1929 AND WAS 93 YEARS OLD.
JOYCE WAS A LOVING MOTHER, GRANDMOTHER, AND GREAT-GRANDMOTHER. SHE WAS A GREAT COOK, ENJOYED GARDENING, AND SHE HAD A LOT OF CLOSE FRIENDS. JOYCE WORKED IN THE CAFETERIA OF RICHLAND AND CAMPBELLSVILLE SCHOOLS FOR OVER 30 YEARS. SHE WAS A MEMBER OF CAMPBELLSVILLE UNITED METHODIST CHURCH.
SHE IS PRECEDED IN DEATH BY, HER PARENTS, CLARENCE AND ELLIE LEDFORD, FIRST HUSBAND, REX HAMLETT, HUSBAND, CLINTON GODWIN, GRANDSONS, CHAD HAMLETT AND MIKE ADAMS, AND BROTHER, LOUIE LEDFORD.
A VISITATION WILL BE HELD ON WEDNESDAY, AUGUST 3RD, 2022 FROM 12:00 – 2:00PM AT BENNETT-MAY & PIERCE FUNERAL HOME AND CREMATORY.
THE FUNERAL SERVICE WILL FOLLOW AT 2:00PM AT BENNETT-MAY & PIERCE FUNERAL HOME.
THE BURIAL WILL TAKE PLACE AT GILES MEMORY GARDENS IN PULASKI, TN.
SHE IS SURVIVED BY,
SON, GARY (SHIRLEY) HAMLETT OF CAMPBELLSVILLE, TN
DAUGHTER, DEBORAH ADAMS OF PULASKI, TN
SON, PHIL (MITZI) HAMLETT OF PULASKI, TN
GRANDCHILDREN, ROBERT (KATHY) HAMLETT OF CAMPBELLSVILLE, TN
CRYSTAL CHATMAN OF CORNERSVILLE, TN
TIM (LESLIE) ADAMS OF PULASKI, TN
SHE IS ALSO SURVIVED BY A HOST OF GREAT-GRANDCHILDREN AND GREAT-GREAT GRANDCHILDREN.
BENNETT-MAY & PIERCE FUNERAL HOME AND CREMATORY ARE IN CHARGE OF ARRANGEMENTS FOR ELLEN JOYCE HAMLETT GODWIN.
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