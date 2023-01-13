ETHEL LORRAINE WAKEFIELD 97 OF LAWRENCEBURG DIED SUNDAY. SHE WAS A NATIVE OF DOVER NJ AND RETIRED FROM PICATINNY ARSENALS AND WAS A MEMBER OF HARMONY CHURCH OF THE NAZERENE.
SHE IS SURVIVED BY ONE DAUGHTER PATRICIA HAURIHAN BAKER OF LAWRENCEBURG SEVEN GRANDCHILDREN, TEN GREAT GRAND CHILDREN AND SEVEN GREAT GREAT GRANDCHILDREM.
THE FUNERAL SERVICE FOR ETHEL LORRAINE WAKEFIELD SATURDAY AT 11 WITH BURIAL AT DUNN CEMEMTARY. THE FAMILY WILL RECEIVE VISTORS SATURDAY FROM 10 UNTIL 11. NEAL FUNERAL HOME IS HANDLING ALL THE ARRAGEMENTS.
To plant a tree in memory of Ethel Wakefield as a living tribute, please visit Tribute Store.
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