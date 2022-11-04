GLENN HAROLD DEAN SMITH, 84, DIED THURSDAY. HE WAS RETIRED FROM DENBO/TVR.
HE IS SURVIVED BY HIS SON: MARTY SMITH OF PULASKI; DAUGHTERS: TERESA CRABTREE OF MINOR HILL, TINA RENEE THORNTON OF PULASKI; BROTHERS: HOBERT SMITH OF REVILO, MORRIS SMITH OF GOODSPRING, CHARLES SMITH OF REVILO, GARY SMITH OF REVILO; SISTER: BETTY TUCKER OF PULASKI; FIVE GRANDCHILDREN, TEN GREAT GRANDCHILDREN.
THE FUNERAL SERVICE FOR GLENN HAROLD DEAN SMITH WILL BE SUNDAY AT 2 AT CARR AND ERWIN FUNERAL HOME WITH BURIAL AT OLD SHORES CEMETERY. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS SUNDAY FROM 11 TO 2.
To plant a tree in memory of Glenn Smith as a living tribute, please visit Tribute Store.
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