JACK DANIEL CUNNINGHAM, 72, OF KILLEN, PASSED AWAY JUNE 8, 2022, AT NORTH ALABAMA MEDICAL CENTER. HE WAS A MEMBER OF BOILERMAKERS LOCAL #455 SINCE 1982, A VETERAN OF THE ARMY NATIONAL GUARD AND A BAPTIST.
SURVIVORS INCLUDE:
WIFE: TERESA STANLEY CUNNINGHAM
DAUGHTERS: JACLYN HOLLAND(SHANNON), TERESA NEWELL, VALERIE LITTLETON(JOSEPH) &
DIANNA SANCHEZ
(12) GRANDCHILDREN; (1) GREAT-GRANDCHILD
NUMEROUS NIECES & NEPHEWS
PRECEDED IN DEATH BY:
PARENTS: LEON F. CUNNINGHAM, SR. & DELIA MARTIN CUNNINGHAM
BROTHER: LEON F. CUNNINGHAM, JR.
SISTER: PEGGY HALL
HALF-BROTHER: JAMES “BUDDY” CUNNINGHAM
HALF-SISTER: HATSIE CUNNINGHAM BEASLEY
VISITATION WITH THE FAMILY WILL BE ON SUNDAY, JUNE 12, 2022, FROM 12:00 – 2:00PM, AT GREENHILL FUNERAL HOME. THE FUNERAL SERVICE WILL FOLLOW AT 2:00PM, IN THE FUNERAL HOME CHAPEL, WITH BRO. JERRY EDGIL OFFICIATING. BURIAL WILL BE AT RICHARDSON CHAPEL CEMETERY WITH FULL MILITARY HONORS.
PALLBEARERS WILL BE: LUKE PHILLIPS, PEYTON LITTLETON, PAXTON LITTLETON, PRESTON LITTLETON, ALAN SANCHEZ & CHRISTIAN SANCHEZ.
HONORARY PALLBEARER: NOAH HOLLAND
SPECIAL THANKS TO HIS LIFELONG FRIENDS: ALLEN, BELINDA & LUKE PHILLIPS.
GREENHILL FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF ALL ARRANGEMENTS.
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