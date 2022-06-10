LOCAL OBITUARY

JACK DANIEL CUNNINGHAM, 72, OF KILLEN, PASSED AWAY JUNE 8, 2022, AT NORTH ALABAMA MEDICAL CENTER.  HE WAS A MEMBER OF BOILERMAKERS LOCAL #455 SINCE 1982, A VETERAN OF THE ARMY NATIONAL GUARD AND A BAPTIST. 

SURVIVORS INCLUDE:

            WIFE:  TERESA STANLEY CUNNINGHAM

            DAUGHTERS:  JACLYN HOLLAND(SHANNON), TERESA NEWELL, VALERIE LITTLETON(JOSEPH) &

                                    DIANNA SANCHEZ

            (12) GRANDCHILDREN;  (1) GREAT-GRANDCHILD

            NUMEROUS NIECES & NEPHEWS

PRECEDED IN DEATH BY:

            PARENTS:  LEON F. CUNNINGHAM, SR. & DELIA MARTIN CUNNINGHAM

            BROTHER:  LEON F. CUNNINGHAM, JR.

            SISTER:  PEGGY HALL

            HALF-BROTHER:  JAMES “BUDDY” CUNNINGHAM

            HALF-SISTER:  HATSIE CUNNINGHAM BEASLEY

VISITATION WITH THE FAMILY WILL BE ON SUNDAY, JUNE 12, 2022, FROM 12:00 – 2:00PM, AT GREENHILL FUNERAL HOME.  THE FUNERAL SERVICE WILL FOLLOW AT 2:00PM, IN THE FUNERAL HOME CHAPEL, WITH BRO. JERRY EDGIL OFFICIATING.  BURIAL WILL BE AT RICHARDSON CHAPEL CEMETERY WITH FULL MILITARY HONORS.

PALLBEARERS WILL BE:  LUKE PHILLIPS, PEYTON LITTLETON, PAXTON LITTLETON, PRESTON LITTLETON, ALAN SANCHEZ & CHRISTIAN SANCHEZ.

HONORARY PALLBEARER:  NOAH HOLLAND

SPECIAL THANKS TO HIS LIFELONG FRIENDS:  ALLEN, BELINDA & LUKE PHILLIPS.

GREENHILL FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF ALL ARRANGEMENTS.

To plant a tree in memory of Jack Cunningham as a living tribute, please visit Tribute Store.

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