JAMES HERMAN CHENEY, AGE 89, OF LEOMA, DIED FRIDAY. HE WAS A NATIVE OF ARKANSAS, RETIRED FROM ESKRIDGE & HOLLAND REALTY & AUCTION CO., AND ATTENDED LEOMA CHURCH OF CHRIST. HE WAS ALSO A UNITED STATES ARMY VETERAN.
HE IS SURVIVED BY ONE DAUGHTER, BEVERLY TURNER OF COLUMBIA; THREE GRANDCHILDREN; SEVERAL SIBLINGS, NUMBER OF GRANDCHILDREN
THE FUNERAL SERVICE FOR JAMES HERMAN CHENEY WILL BE MONDAY AT 2 AT NEAL FUNERAL HOME WITH BURIAL AT LAWRENCE COUNTY MEMORIAL GARDENS. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS MONDAY FROM 12 TO 2.
To plant a tree in memory of James Cheney as a living tribute, please visit Tribute Store.
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