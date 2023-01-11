LOCAL OBITUARY

JAMES HERMAN CHENEY, AGE 89, OF LEOMA, DIED FRIDAY. HE WAS A NATIVE OF ARKANSAS, RETIRED FROM ESKRIDGE & HOLLAND REALTY & AUCTION CO., AND ATTENDED LEOMA CHURCH OF CHRIST. HE WAS ALSO A UNITED STATES ARMY VETERAN.

HE IS SURVIVED BY ONE DAUGHTER, BEVERLY TURNER OF COLUMBIA; THREE GRANDCHILDREN; SEVERAL SIBLINGS, NUMBER OF GRANDCHILDREN

THE FUNERAL SERVICE FOR JAMES HERMAN CHENEY WILL BE MONDAY AT 2 AT NEAL FUNERAL HOME WITH BURIAL AT LAWRENCE COUNTY MEMORIAL GARDENS. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS MONDAY FROM 12 TO 2.

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