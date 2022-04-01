JEWEL DEAN GARNER CHAPMAN, AGE 91, PASSED AWAY ON THURSDAY, MARCH 30, 2022, IN NASHVILLE, TN.
SHE WAS BORN IN PULASKI, TN, ON NOVEMBER 2, 1930, SHE WAS PRECEDED IN DEATH BY HER PARENTS, LOUIS MAHLON AND MARY FLORENCE GLOVER GARNER, HER HUSBAND, HUGH CHAPMAN AND BROTHER, J. C. GARNER. SHE WAS A MEMBER OF WOODBINE BAPTIST CHURCH IN NASHVILLE.
VISITATION WILL BEGIN ON MONDAY, APRIL 4, 2022, FROM 11 AM UNTIL FUNERAL TIME AT 1 PM, MONDAY, APRIL 4, 2022, AT THE CARR & ERWIN FUNERAL HOME, WITH BURIAL TO FOLLOW IN PLEASANT RIDGE CEMETERY.
SURVIVORS ARE: SON, RANDY CHAPMAN AND GINGER, CHAPEL HILL, DAUGHTERS, PATTY PARKERSON AND DON, FAYETTEVILLE, BETTY LEAGUE AND BUTCH, NASHVILLE, SISTER, MARIE CLEMMONS, PULASKI, GRANDCHILDREN, JON CHAPMAN, NATALIE HARWELL, TRAVIS MCELROY, LEE CISNEROS, ZACHARY CHAPMAN, CHRISTIAN CHAPMAN, MICAH CHAPMAN, JEFF MCELROY AND ROSS PARKERSON, 12 GREAT GRANDCHILDREN.
CARR & ERWIN FUNERAL HOME IN CHARGE OF ARRANGEMENTS.
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