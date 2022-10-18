JIMMY GOBBLE JR, 75, DIED WEDNESDAY OCTOBER 12TH.
HE IS SURVIVED BY HIS WIFE: SARA OLIVER GOBBLE; DAUGHTERS REQUEL FISHER AND MAEGAN POTTS; TWO GRANDCHILDREN, THREE GREAT GRANDCHILDREN, FOUR STEP GRANDCHILDREN AND FOUR STEP GREAT GRANDCHILDREN; ONE STEP GREAT GREAT GRANDCHILD.
THE CELEBRATION OF LIFE SERVICE FOR JIMMY GOBBLE JR WILL BE SATURDAY AT 3 AT ETHRIDGE FIRST BAPTIST CHURCH IN ETHRIDGE. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS SATURDAY FROM 1 TO 3.
WILLIAMS FUNERAL HOME IS IN CHARGE OF THE ARRANGEMENTS.
To plant a tree in memory of Jimmy Gobble, Jr as a living tribute, please visit Tribute Store.
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