LOCAL OBITUARY

LATASHA SNOW HERNANDEZ , AGE 38 OF ST. JOSEPH, TN PASSED AWAY THURSDAY, JUNE 16, 2022 AT HOME AFTER A BRIEF ILLNESS.  SHE WAS A NATIVE OF LAWRENCE COUNTY,TN,A COOK FOR ST. JOSEPH CAFÉ,AND A MEMBER OF IRON CITY FREEWILL BAPTIST CHURCH.  FUNERAL SERVICES WILL BE HELD AT IRON CITY FREEWILL BAPTIST CHURCH ON TUESDAY, JUNE 21, 2022 AT 1:00 PM.  STACY HOLT WILL BE OFFICIATING.  BURIAL WILL FOLLOW IN WOLFCREEK CEMETERY. 

VISITATION WILL BE FROM 5:00 PM TO 8:00 PM ON MONDAY, JUNE 20, 2022 AT IRON CITY FREEWILL BAPTIST CHURCH.

SURVIVORS ARE:

HUSBAND-                        JAVIER HERNANDEZ POSADAS             ST. JOSEPH, TN 

SON-                                ALEX HERNANDEZ                                ST. JOSEPH, TN

PARENTS-                         JACK & SHELIA MOORE                        IRON CITY, TN

BROTHER-                        JOSH MOORE                                         IRON CITY, TN

SISTER-                            LACY PAGE                                           IRON CITY, TN

     

     

     

     

     

     

     

     

To plant a tree in memory of Latasha Henrnandez as a living tribute, please visit Tribute Store.

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