LATASHA SNOW HERNANDEZ , AGE 38 OF ST. JOSEPH, TN PASSED AWAY THURSDAY, JUNE 16, 2022 AT HOME AFTER A BRIEF ILLNESS. SHE WAS A NATIVE OF LAWRENCE COUNTY,TN,A COOK FOR ST. JOSEPH CAFÉ,AND A MEMBER OF IRON CITY FREEWILL BAPTIST CHURCH. FUNERAL SERVICES WILL BE HELD AT IRON CITY FREEWILL BAPTIST CHURCH ON TUESDAY, JUNE 21, 2022 AT 1:00 PM. STACY HOLT WILL BE OFFICIATING. BURIAL WILL FOLLOW IN WOLFCREEK CEMETERY.
VISITATION WILL BE FROM 5:00 PM TO 8:00 PM ON MONDAY, JUNE 20, 2022 AT IRON CITY FREEWILL BAPTIST CHURCH.
SURVIVORS ARE:
HUSBAND- JAVIER HERNANDEZ POSADAS ST. JOSEPH, TN
SON- ALEX HERNANDEZ ST. JOSEPH, TN
PARENTS- JACK & SHELIA MOORE IRON CITY, TN
BROTHER- JOSH MOORE IRON CITY, TN
SISTER- LACY PAGE IRON CITY, TN
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