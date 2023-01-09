MARVOLYN JEANETTE LILES HOLLIS, 80, OF GREENHILL, AL, DIED SATURDAY.
SHE WAS A LIFELONG MEMBER OF GREENHILL METHODIST CHURCH.
SHE IS SURVIVED BY HER SON, JAMES VAN HOLLIS AND PARTNER GLENN SPENCER OF GREENHILL, AL; DAUGHTER DEB HOLLIS BROWN OF BIRMINGHAM, AL;
THE FUNERAL SERVICE FOR MARVOLYN JEANETTE LILES HOLLIS WILL BE THURSDAY AT 1 AT GREENHILL FUNERAL HOME WITH BURIAL AT EMMALINE STUTTS CEMETERY. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS THURSDAY FROM 11 TO 1.
To plant a tree in memory of Marvolyn Hollis as a living tribute, please visit Tribute Store.
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