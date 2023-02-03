ROY KEETON, 64, OF LAWRENCEBURG, DIED TUESDAY. HE WAS A NATIVE OF LAWRENCE COUNTY.
HE IS SURVIVED BY BRENDA DICK OF LAWRENCEBURG; ONE SON, JOSHUA ROY KEETON OF STURGIS, SD; TWO SISTERS, VERA MAE JUDKINS OF ETHRIDGE AND LINDA STAGGS OF THE HENRYVILLE COMMUNITY; FIVE BROTHERS, ARCHIE KEETON OF ETHRIDGE, ARTIS KEETON OF PULASKI, TERRY KEETON OF SUMMERTOWN, GARY KEETON OF ETHRIDGE AND DANNY KEETON OF SUMMERTOWN; SIX GRANDCHILDREN.
THE FUNERAL SERVICE FOR ROY KEETON WILL BE MONDAY AT 1 AT NEAL FUNERAL HOME. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS MONDAY FROM 11 TO 1.
To plant a tree in memory of Roy Keeton as a living tribute, please visit Tribute Store.
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