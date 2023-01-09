SAMMY EUGENE HEAD, SR., 72, OF LAWRENCEBURG, DIED SATURDAY. HE WAS A NATIVE OF LAWRENCE COUNTY, RETIRED FROM BURLESON SCRAP METAL, AND OF THE BAPTIST FAITH.
HE IS SURVIVED BY TWO BROTHERS, BOBBY HEAD OF ETHRIDGE, AND LARRY HEAD, OF MICHIGAN; THREE SISTERS, MARTHA ANN BURLESON OF WAYNESBORO, RHONDA BURNS OF LAWRENCEBURG AND WILMA LEE BELEW OF LAWRENCEBURG; AND FOUR GRANDCHILDREN.
THE FUNERAL SERVICE FOR SAMMY EUGENE HEAD, SR WILL BE WEDNESDAY AT 2 AT NEAL FUNERAL HOME WITH BURIAL AT KIDD CEMETERY. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS WEDNESDAY FROM 12 TO 2.
To plant a tree in memory of Sammy Head, Sr as a living tribute, please visit Tribute Store.
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