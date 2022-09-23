VANESSIA CAROL CHAFIN KEITH , 59, DIED TUESDAY. SHE IS SURVIVED BY HUSBAND RICKY KEITH, DAUGHTER MARY ELIZABETH KEITH SUMNERS, ONE GRANDCHILD; BROTHER GREG CHAFIN, SISTER, JOSLYN PRINCE.
THE CELEBRATION OF LIFE FOR VANESSIA CAROL CHAFIN KEITH WILL BE SUNDAY FROM 3 TO 5 AT PULASKI ASSEMBLY OF GOD. BENNETT-MAY & PIERCE FUNERAL HOME AND CREMATORY IS IN CHARGE OF ARRANGEMENTS FOR VANESSIA CAROL CHAFIN KEITH.
To plant a tree in memory of VANESSIA KEITH as a living tribute, please visit Tribute Store.
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