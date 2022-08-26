WILLODEAN GOODE, 92, OF ETHRIDGE, DIED THURSDAY. SHE WAS A NATIVE OF LAWRENCE COUNTY, TN, RETIRED FROM KAY WINDSOR, AND A MEMBER OF SPRINGER ROAD CHURCH OF CHRIST.
SHE IS SURVIVED BY THREE DAUGHTERS, CATHERINE GOODE STORY, PATSY ANN GOODE BLACK AND DIANE GOODE LAWS; ONE SON, J. W. GOODE, JR. ; ONE SISTER, IMOGENE HODGE; ELEVEN GRANDCHILDREN, SEVERAL GREAT-GRANDCHILDREN; AND SEVERAL GREAT-GREAT-GRANDCHILDREN.
THE FUNERAL SERVICE FOR WILLODEAN GOODE WILL BE SUNDAY AT 2 AT NEAL FUNERAL HOME WITH BURIAL AT LAWRENCE COUNTY MEMORIAL GARDENS. THE FAMILY WILL RECEIVE VISITORS SATURDAY FROM 5 TO 8.
To plant a tree in memory of Willodean Goode as a living tribute, please visit Tribute Store.
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